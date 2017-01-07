Борис Игнатьев считает, что Смолова хотели бы заполучить многие европейские клубы

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Сегодня портал Bild.de сообщил, что «шмели» могут приобрести 26-летнего футболиста за 10 миллионов евро. Ранее сам игрок неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в топовом европейском чемпионате.

«Интерес выступать в серьезном европейском клубе, наверное, есть у каждого футболиста, но не каждый на это соглашается, находя какие-то отговорки. У Смолова же этот интерес и желание подкреплены еще и возможностями. В матчах, проведенных за «Краснодар», Федор проявил себя как отличный футболист, показывая качественную игру. Он умело распоряжается своим талантом.

Думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть его в составе своей команды. Если что-то не получится в Германии, всегда можно вернуться назад. Если бы спросили моего совета, я рекомендовал бы уехать и попробовать свои силы в дортмундской «Боруссии», – сказал Игнатьев.