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    Борис Игнатьев считает, что Смолова хотели бы заполучить многие европейские клубы

    Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал интерес дортмундской «Боруссии» к нападающему «Краснодара» Федору Смолову. Сегодня портал Bild.de сообщил, что «шмели» могут приобрести 26-летнего футболиста за 10 миллионов евро. Ранее сам игрок неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в топовом европейском чемпионате.

    «Интерес выступать в серьезном европейском клубе, наверное, есть у каждого футболиста, но не каждый на это соглашается, находя какие-то отговорки. У Смолова же этот интерес и желание подкреплены еще и возможностями. В матчах, проведенных за «Краснодар», Федор проявил себя как отличный футболист, показывая качественную игру. Он умело распоряжается своим талантом.

    Думаю, многие зарубежные клубы хотели бы видеть его в составе своей команды. Если что-то не получится в Германии, всегда можно вернуться назад. Если бы спросили моего совета, я рекомендовал бы уехать и попробовать свои силы в дортмундской «Боруссии», – сказал Игнатьев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.01.2017 17:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 января 2017, 18:14

      Ага... И долго плеваться потом

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    • ...
      Рейтинг: +9

      Warning66613 7 января 2017, 18:05

      Смолов не сможет играть в топ клубе, он может только в российском чемпионате забивать за быков, а сколько он забил за сборную,?... Блин и непомню наверное больше чем вся сборная!

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