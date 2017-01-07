Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бензема обошел Бутрагеньо в списке бомбардиров «Реала»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился на 20-й минуте домашней встречи 17-го тура Примеры против «Гранады» (5:0, второй тайм), забив свой 172-й гол в футболке «сливочных». Таким образом, француз обошел Эмилио Бутрагеньо в списке бомбардиров мадридского клуба за всю его историю, поднявшись на восьмое место. Отметим, для того чтобы превзойти достижение Франсиско Хенто, расположившегося на седьмой строчке в списке, 29-летнему футболисту необходимо забить всего 11 голов.

    Бензема перебрался в королевский клуб из «Лиона» в середине 2009 года. В составе «галактикос» он записал в свой актив 172 гола и 80 результативных передач в 338-и матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2017 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 января 2017, 12:56

      Карим умница!Жаль на домашнем Евро его не было...(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 7 января 2017, 22:12

      Просто молодец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 7 января 2017, 16:57

      Достойный результат

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11