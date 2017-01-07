Бензема обошел Бутрагеньо в списке бомбардиров «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился на 20-й минуте домашней встречи 17-го тура Примеры против «Гранады» (5:0, второй тайм), забив свой 172-й гол в футболке «сливочных». Таким образом, француз обошел Эмилио Бутрагеньо в списке бомбардиров мадридского клуба за всю его историю, поднявшись на восьмое место. Отметим, для того чтобы превзойти достижение Франсиско Хенто, расположившегося на седьмой строчке в списке, 29-летнему футболисту необходимо забить всего 11 голов.

Бензема перебрался в королевский клуб из «Лиона» в середине 2009 года. В составе «галактикос» он записал в свой актив 172 гола и 80 результативных передач в 338-и матчах.