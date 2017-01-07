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    Стоунс: «Я очень долго ждал этого гола»

    Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс пообщался с журналистами после победы над «Вест Хэмом» (5:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии. Напомним, что защитник забил один из мячей в ворота «молотобойцев».

    «Я очень долго ждал этого гола. У меня были возможности забивать в нескольких предыдущих играх, но мне приятно сделать это в кубковой встрече. Нам удалось показать хороший контроль мяча, что и обеспечило результат.

    Мне особенно приятно то, что мы сыграли на ноль», — сказал англичанин.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    07.01.2017 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 января 2017, 09:58

      А сколько ты привез....ооооо...

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