Стоунс: «Я очень долго ждал этого гола»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс пообщался с журналистами после победы над «Вест Хэмом» (5:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии. Напомним, что защитник забил один из мячей в ворота «молотобойцев».

«Я очень долго ждал этого гола. У меня были возможности забивать в нескольких предыдущих играх, но мне приятно сделать это в кубковой встрече. Нам удалось показать хороший контроль мяча, что и обеспечило результат.

Мне особенно приятно то, что мы сыграли на ноль», — сказал англичанин.