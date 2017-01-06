ЦСКА придется заплатить за уход Траоре

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», может остаться в московском клубе до конца сезона. Об этом сообщил агент форварда Дмитрий Селюк.

«У него контракт с ЦСКА, а что будет… Я хотел, чтобы он перешел в «Малагу», но «Монако» сделало все, чтобы этот переход не состоялся. Бумаги были готовы, но они почему-то тянули время. Если другую команду не найдем, есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму «Монако», и футболист возвращается», – сказал Селюк.