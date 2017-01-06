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ЦСКА придется заплатить за уход Траоре

6 января 2017, 14:50
20

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», может остаться в московском клубе до конца сезона. Об этом сообщил агент форварда Дмитрий Селюк.

«У него контракт с ЦСКА, а что будет… Я хотел, чтобы он перешел в «Малагу», но «Монако» сделало все, чтобы этот переход не состоялся. Бумаги были готовы, но они почему-то тянули время. Если другую команду не найдем, есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму «Монако», и футболист возвращается», – сказал Селюк.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Монако Траоре Ласина
Комментарии (20)
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VVM1964
1483703575
О КАК ! ЧТО БЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ШЛАКА НАДО ЕЩЕ И ДОПЛАТИТЬ , ГРАМОТНЫЙ КОНТРАКТ , БРАВО .
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ufos73
1483705824
Кажется владелец Монако болел Спартака... Красиво Нигера кинул )))
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cink urodov.
1483708103
Зачем вообще начали сажать эти деревья,своих берёз не хватает наверное
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acer2003
1483708416
Как в лесу,срубил дерево,заплати штраф.Так и здесь,что бы избавиться от Дубины,заплати отступные ))Селюк всех сделал и жида Гиннра в том числе))))
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spartach n1
1483708810
Ахахахаха
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real1806
1483721558
Ну и пусть бревно сидит на бревне пол года и гниёт!
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bset
1483734125
Кто там президент у Монако? Рыболовлев? Он случаем не еврей? А то я смотрю евреев только евреи могут обмануть. Гинера с этим контрактом явно обыграли
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Cant Stop
1483752395
Да за этот "китайский" товар Монако должно выплачивать компенсацию.... брали нападающего, оказался .....ну вы видели........
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pegas1276
1483759544
ну пипец, и что за "умник" подписал контракт
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petlyra
1483797680
Пристроят.
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