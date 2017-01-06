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    ЦСКА придется заплатить за уход Траоре

    Нападающий ЦСКА Ласина Траоре, права на которого принадлежат «Монако», может остаться в московском клубе до конца сезона. Об этом сообщил агент форварда Дмитрий Селюк.

    «У него контракт с ЦСКА, а что будет… Я хотел, чтобы он перешел в «Малагу», но «Монако» сделало все, чтобы этот переход не состоялся. Бумаги были готовы, но они почему-то тянули время. Если другую команду не найдем, есть два варианта, которые могут произойти: либо Траоре остается в ЦСКА, либо армейцы выплачивают прописанную в контракте сумму «Монако», и футболист возвращается», – сказал Селюк.

    Источник: ТАСС

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    06.01.2017 14:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +387

      petlyra 7 января 2017, 17:01

      Пристроят.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 7 января 2017, 06:25

      ну пипец, и что за "умник" подписал контракт

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 7 января 2017, 04:26

      Да за этот "китайский" товар Монако должно выплачивать компенсацию.... брали нападающего, оказался .....ну вы видели........

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 января 2017, 23:22

      Кто там президент у Монако? Рыболовлев? Он случаем не еврей? А то я смотрю евреев только евреи могут обмануть. Гинера с этим контрактом явно обыграли

      2
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 6 января 2017, 20:43

      Селюк - такой селюк!

      0
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      Рейтинг: +89

      real1806 6 января 2017, 19:52

      Ну и пусть бревно сидит на бревне пол года и гниёт!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 января 2017, 17:53

      Хоть кто-то конях поимел в кабинетной мошне))

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 6 января 2017, 16:20

      Ахахахаха

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 января 2017, 16:13

      Как в лесу,срубил дерево,заплати штраф.Так и здесь,что бы избавиться от Дубины,заплати отступные ))Селюк всех сделал и жида Гиннра в том числе))))

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > acer2003 6 января 2017, 18:39

      Можно подумать, что Селюк - китаец?! :-)))))

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      Рейтинг: +300

      Zeff > cska-62 7 января 2017, 05:38

      Скорее запукр.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Zeff 7 января 2017, 13:29

      Селюк: "Таки да! Под западенца приходится косить... Угадал!"

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      Рейтинг: +129

      cska59 6 января 2017, 16:08

      Нифига себе.

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