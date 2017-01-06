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    Хави: «Китай может лишить Европу очень многих хороших игроков»

    Полузащитник «Аль-Садд» Хави высказал мнение о массовом отъезде звездных футболистов в Китай. По мнению испанца, к этому нужно очень серьезно отнестись.

    «Мне кажется, нужно серьезнее относиться к Китаю, ведь он может лишить Европу очень многих хороших игроков. Не стоит забывать, что их клубы находятся лишь в самом начале своего пути.

    Нельзя сравнивать Китай с МЛС, так как в Америку футболисты уезжали лишь на закате карьеры. Китайские же команды приобретают игроков в самом расцвете их сил. С помощью финансов они могут себе это позволить», – сказал Хави.

    Источник: The Sun

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    06.01.2017 14:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 6 января 2017, 19:40

      Купите Самедова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      soldat_max 6 января 2017, 17:33

      Ну и пусть, что в Европе только должны хорошие играть? Зажралась Европа то, а еще завидуют средствам Китая.

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 6 января 2017, 16:29

      Правильные вещи говорит)

      0
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