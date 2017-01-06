Хави: «Китай может лишить Европу очень многих хороших игроков»

Полузащитник «Аль-Садд» Хави высказал мнение о массовом отъезде звездных футболистов в Китай. По мнению испанца, к этому нужно очень серьезно отнестись.

«Мне кажется, нужно серьезнее относиться к Китаю, ведь он может лишить Европу очень многих хороших игроков. Не стоит забывать, что их клубы находятся лишь в самом начале своего пути.

Нельзя сравнивать Китай с МЛС, так как в Америку футболисты уезжали лишь на закате карьеры. Китайские же команды приобретают игроков в самом расцвете их сил. С помощью финансов они могут себе это позволить», – сказал Хави.