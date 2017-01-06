Дибала отказался от предложения «Барселоны», игрок хочет перейти в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала желает продолжить карьеру в «Реале». По информации источника, несколько дней назад 23-летний аргентинец отклонил предложение от «Барселоны», мотивировав это тем, что хочет перейти в мадридский клуб.

«Реал» также заинтересован в Дибале. Ранее сообщалось, что сливочные готовы предложить за футболиста 90 миллионов евро в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дибала провел десять матчей, забив три гола и сделав две результативные передачи.