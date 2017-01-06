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    Дибала отказался от предложения «Барселоны», игрок хочет перейти в «Реал»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала желает продолжить карьеру в «Реале». По информации источника, несколько дней назад 23-летний аргентинец отклонил предложение от «Барселоны», мотивировав это тем, что хочет перейти в мадридский клуб.

    «Реал» также заинтересован в Дибале. Ранее сообщалось, что сливочные готовы предложить за футболиста 90 миллионов евро в летнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дибала провел десять матчей, забив три гола и сделав две результативные передачи.

    Источник: Marca

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    06.01.2017 13:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 8 января 2017, 11:44

      пусть идёт на все 4 стороны

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 января 2017, 12:40

      В Барсе он в запасе бы сидел, а в Реале будет стабильно в основе, его можно понять!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 7 января 2017, 11:02

      ну и хер с ним! ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 7 января 2017, 05:50

      правильно!

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 6 января 2017, 19:05

      Вали к ZIzu в Реал за 100 лямов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 января 2017, 17:16

      В тройке с месси и неймаром смотрелся бы очень даже ничего,но там суарес и если бы перешел,то на замену бы выходил

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 6 января 2017, 16:32

      Будет играть и с Месси и с Роналду, захотел малый с обеими звёздами сыграть)

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 января 2017, 16:29

      правильно сделал

      1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 6 января 2017, 16:16

      Реал лучшее решение!!!

      1
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      Рейтинг: +134

      FCQ 6 января 2017, 16:09

      Когда ди мария ушел из реала тогда ходили новости что перес не любит Аргентинцев и это видно на ди марии и игуаине

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