Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дибала отказался от предложения «Барселоны», игрок хочет перейти в «Реал»

Дибала отказался от предложения «Барселоны», игрок хочет перейти в «Реал»

6 января 2017, 13:55
16

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала желает продолжить карьеру в «Реале». По информации источника, несколько дней назад 23-летний аргентинец отклонил предложение от «Барселоны», мотивировав это тем, что хочет перейти в мадридский клуб.

«Реал» также заинтересован в Дибале. Ранее сообщалось, что сливочные готовы предложить за футболиста 90 миллионов евро в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дибала провел десять матчей, забив три гола и сделав две результативные передачи.

Источник: Marca
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Барселона Реал Дибала Пауло
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCQ
1483708164
Когда ди мария ушел из реала тогда ходили новости что перес не любит Аргентинцев и это видно на ди марии и игуаине
Ответить
melnicn
1483708578
Реал лучшее решение!!!
Ответить
x-x-x-x-x
1483709393
правильно сделал
Ответить
Mr Abdullaev
1483709526
Будет играть и с Месси и с Роналду, захотел малый с обеими звёздами сыграть)
Ответить
Asbjorn
1483712216
В тройке с месси и неймаром смотрелся бы очень даже ничего,но там суарес и если бы перешел,то на замену бы выходил
Ответить
JUVENTINO-666
1483718709
Вали к ZIzu в Реал за 100 лямов
Ответить
GladiaGOL
1483757459
правильно!
Ответить
Luis Figo
1483776126
ну и хер с ним! ))
Ответить
diadushka
1483782033
В Барсе он в запасе бы сидел, а в Реале будет стабильно в основе, его можно понять!
Ответить
Avatar 2
1483865080
пусть идёт на все 4 стороны
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
2
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
Вчера, 22:45
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
Вчера, 19:04
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
Вчера, 17:17
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
Вчера, 14:20
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+