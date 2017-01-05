«Манчестер Юнайтед» за 32,5 миллиона может приобрести у «Ромы» Маноласа

Защитник «Ромы» Константинос Манолас вызвал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, английский клуб готов заплатить за 25-летнего грека 32,5 миллиона фунтов стерлингов. Отмечается, что в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Действующий контракт Маноласа с «Ромой» рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провел за римский клуб в Серии А 15 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.