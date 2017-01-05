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    Роналду попал в команду года УЕФА по версии болельщиков в рекордный 11-й раз

    Стали известны имена футболистов, которые попали в команду года УЕФА по версии болельщиков. Отметим, что в рекордный 11-й раз в нее вошел нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Ближайший преследователь португальца – форвард «Барселоны» Лионель Месси (восемь попаданий).

    Полностью команда года выглядит следующим образом:

    Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

    Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Джером Боатенг («Бавария»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»).

    Полузащитники: Андрес Иньеста («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»).

    Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»).

    Источник: УЕФА

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    05.01.2017 20:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 6 января 2017, 03:09

      заслужил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 5 января 2017, 22:25

      Попал и попал,едем дальше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 5 января 2017, 22:22

      не вижу Марсело и Суареса! А должны были быть!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 января 2017, 21:55

      Ну что сказать - красава Великий спортсмен!

      0
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