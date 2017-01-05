Роналду попал в команду года УЕФА по версии болельщиков в рекордный 11-й раз

Стали известны имена футболистов, которые попали в команду года УЕФА по версии болельщиков. Отметим, что в рекордный 11-й раз в нее вошел нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Ближайший преследователь португальца – форвард «Барселоны» Лионель Месси (восемь попаданий).

Полностью команда года выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Джером Боатенг («Бавария»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»).

Полузащитники: Андрес Иньеста («Барселона»), Тони Кроос («Реал»), Лука Модрич («Реал»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»).