Диего Коста: «Педро – мой брат, мы любим друг друга»

Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал перепалку с Педро во время встречи 20-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2). По словам форварда, это был игровой эпизод.

«Ничего там не случилось. У нас отличное взаимопонимание. Мы доверяем друг другу, у нас теплые отношения, и такие вещи – это вполне нормально. Это просто игровой момент, вот и все. Я просто сказал Педро: «Ты должен был бежать туда, почему ты сделал это?» Он ответил, что побежал, но я сказал, что нет. Вот и все. Педро – мой брат, мы любим друг друга», – сказал Коста.