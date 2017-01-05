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    Диего Коста: «Педро – мой брат, мы любим друг друга»

    Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал перепалку с Педро во время встречи 20-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:2). По словам форварда, это был игровой эпизод.

    «Ничего там не случилось. У нас отличное взаимопонимание. Мы доверяем друг другу, у нас теплые отношения, и такие вещи – это вполне нормально. Это просто игровой момент, вот и все. Я просто сказал Педро: «Ты должен был бежать туда, почему ты сделал это?» Он ответил, что побежал, но я сказал, что нет. Вот и все. Педро – мой брат, мы любим друг друга», – сказал Коста.

    Источник: Daily Mail

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    05.01.2017 19:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      100/500 5 января 2017, 20:57

      если между вами есть такая любовь тогда можете друг-друга бит!бьёт значит любит))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +282

      Lesha VV 5 января 2017, 19:55

      Это Европа ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 5 января 2017, 19:42

      Зачем же так громко. Любите "потихоньку".

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