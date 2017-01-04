Грасия не хочет покупать игроков из «Реала Сосьедад»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия признался, что не хотел бы приобретать игроков из «Реала Сосьедад» для усиления казанского клуба.

«Мой принцип заключается в том, чтобы наносить как можно меньше ущерба тем командам, которые были в моей жизни. Понятно, что мне постоянно предлагают игроков, которые играют в таких клубах. Но я не хотел бы ослаблять команды, которые играли важную роль в моей карьере», – цитирует Грасию издание Mundo Deportivo.

Напомним, что Грасия выступал за «Реал Сосьедад» в качестве футболиста с 1995 по 1999 год.