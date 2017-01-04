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    Грасия не хочет покупать игроков из «Реала Сосьедад»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия признался, что не хотел бы приобретать игроков из «Реала Сосьедад» для усиления казанского клуба.

    «Мой принцип заключается в том, чтобы наносить как можно меньше ущерба тем командам, которые были в моей жизни. Понятно, что мне постоянно предлагают игроков, которые играют в таких клубах. Но я не хотел бы ослаблять команды, которые играли важную роль в моей карьере», – цитирует Грасию издание Mundo Deportivo.

    Напомним, что Грасия выступал за «Реал Сосьедад» в качестве футболиста с 1995 по 1999 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2017 07:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 января 2017, 11:29

      Куда ж еще-то покупать???
      Надо,для начала хоть всяких Дядюнов продать..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 января 2017, 08:08

      Благородно, но не умно

      0
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