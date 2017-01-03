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    Червиченко: «Спартак» сражается за чемпионство во многом благодаря дикому везению»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал зимнюю трансферную кампанию красно-белых, а также высказал мнение по поводу перспектив подопечных Массимо Карреры в борьбе за чемпионский титул после зимнего перерыва.

    – Как оцените работу «Спартака» на трансферном рынке?

    – Пока никак. Насчет Селихова я уже высказывался в положительном ключе. Джикия? Мне лично он запомнился одним эпизодом. Когда вышел на замену и похоронил «Амкар» в одном из матчей со «Спартаком». Не помню, карточку ли получил или пенальти привез, но до его выхода «Амкар» выигрывал и был лучше. Больше ничем Джикия мне не запомнился. Поэтому не очень понимаю, почему селекционеры «Спартака» остановили выбор именно на нем. Не могу сказать, что это удачный трансфер – время покажет.

    – Луис Адриано – это удачный трансфер?

    – В «Спартаке» есть такая тенденция: кто сумеет загрузить хозяев клуба своими фонтанирующими идеями, тот и, скажем так, молодец. Получается, что выигрывает не клуб, а тот, кто лучше расскажет красивую сказку Федуну про очередную спорную кандидатуру. Я посмотрел статистику Адриано и не был впечатлен. И то, что «Милан» хочет избавиться от него за любые деньги, лишь бы отпихнуть игрока, намекает нам о том, что это не очень удачная покупка. Тем более, тогда, когда нужно будет выходить и сразу делать результат. И еще момент: Адриано же играл у Луческу в «Шахтере». Если бы он на самом деле был хорошим игроком, то не думаю, что Луческу бы его упустил. И будь Адриано конкурентоспособен на рынке, представляя в своем нынешнем виде серьезного футболиста, то у «Зенита» был бы приоритет в этом трансфере.

    – Какие еще позиции требуется усилить «Спартаку»?

    – Помимо вратарской – все. Не думаю, что Джикия – это усиление. Во второй команде есть ребята, которые вполне бы могли конкурировать с ним. Им тоже надо давать шанс, чтобы они прогрессировали. Адриано – не менее спорный вариант. Возможно, в «Спартаке» этот трансфер считают знаковой покупкой, но, думаю, – это пустая трата денег.

    – В своем нынешнем составе «Спартак» сможет продолжить борьбу за золото?

    – Давайте говорить объективно: «Спартак» сражается за чемпионство во многом благодаря дикому везению. Можно легко вспомнить четыре-пять матчей, где красно-белым просто повезло. Игры, в которых «Спартак» набирал очки, хотя должен был играть вничью или даже проигрывать. А это уже восемь-десять лишних баллов. Но нужно признать, что в отличие от остальных команд у «Спартака» больше желания, запала. «Зенит» в первой части сезона таскал за собой дохлого по полю, ЦСКА находится в некоторой яме – и первые, и вторые гораздо меньше заслуживают быть первыми, чем «Спартак». Думаю, многое станет ясно после первого матча с «Краснодаром». Если вдруг «Спартак» проиграет, то от пяти очков останется два, а это не отрыв. И ситуация перевернется.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.01.2017 23:58
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +103

      Серго24 4 января 2017, 12:58

      Везет сильнейшим....раз уж на то пошло...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      vog 4 января 2017, 09:44

      Опять Шрек вылез из своего болота и портит воздух.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      alex1004 4 января 2017, 09:24

      Нда, где этого эксперта только откопали... Назад бы закапать и забыть на всегда...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 января 2017, 06:56

      Все скулит скулит-как же он приелся уже.

      3
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 4 января 2017, 06:06

      Когда Червяк продал ФК СМ,вот это дикое везение

      3
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 4 января 2017, 03:52

      Труд, самоотдача на поле и огромное желание побеждать в каждой игре - теперь называется диким везением?

      4
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 4 января 2017, 02:54

      Злобный гандон, пытавшийся развалить нашу команду никак не может успокоиться. Это уже клиника.

      5
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > maior-60 4 января 2017, 11:00

      Почему пытавшийся? Он активно участвовал в развале. а вот сейчас пытается развалить, всё то, что создаётся с таким трудом.

      1
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      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster 4 января 2017, 02:03

      Знаете, обычно СМИ платят людям за интервью, а тут видимо всё наоборот...т.к. Червь уже нафиг никому не нужен, вот и приходится газетёнкам приплачивать, чтобы у него интервью брали)

      2
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      Рейтинг: +447

      alexidj 4 января 2017, 01:37

      постоянно одно и то же вещает а его СМИ печатает...задолбали..поговорить не с кем чтоль..

      4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 января 2017, 01:28

      Спартак в этом сезоне заслужил уважение. А что, кроме этого, он заслужит по окончании сезона, никто не знает

      3
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