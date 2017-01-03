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  • Червиченко: «Спартак» сражается за чемпионство во многом благодаря дикому везению»

Червиченко: «Спартак» сражается за чемпионство во многом благодаря дикому везению»

3 января 2017, 23:58
23

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал зимнюю трансферную кампанию красно-белых, а также высказал мнение по поводу перспектив подопечных Массимо Карреры в борьбе за чемпионский титул после зимнего перерыва.

– Как оцените работу «Спартака» на трансферном рынке?

– Пока никак. Насчет Селихова я уже высказывался в положительном ключе. Джикия? Мне лично он запомнился одним эпизодом. Когда вышел на замену и похоронил «Амкар» в одном из матчей со «Спартаком». Не помню, карточку ли получил или пенальти привез, но до его выхода «Амкар» выигрывал и был лучше. Больше ничем Джикия мне не запомнился. Поэтому не очень понимаю, почему селекционеры «Спартака» остановили выбор именно на нем. Не могу сказать, что это удачный трансфер – время покажет.

– Луис Адриано – это удачный трансфер?

– В «Спартаке» есть такая тенденция: кто сумеет загрузить хозяев клуба своими фонтанирующими идеями, тот и, скажем так, молодец. Получается, что выигрывает не клуб, а тот, кто лучше расскажет красивую сказку Федуну про очередную спорную кандидатуру. Я посмотрел статистику Адриано и не был впечатлен. И то, что «Милан» хочет избавиться от него за любые деньги, лишь бы отпихнуть игрока, намекает нам о том, что это не очень удачная покупка. Тем более, тогда, когда нужно будет выходить и сразу делать результат. И еще момент: Адриано же играл у Луческу в «Шахтере». Если бы он на самом деле был хорошим игроком, то не думаю, что Луческу бы его упустил. И будь Адриано конкурентоспособен на рынке, представляя в своем нынешнем виде серьезного футболиста, то у «Зенита» был бы приоритет в этом трансфере.

– Какие еще позиции требуется усилить «Спартаку»?

– Помимо вратарской – все. Не думаю, что Джикия – это усиление. Во второй команде есть ребята, которые вполне бы могли конкурировать с ним. Им тоже надо давать шанс, чтобы они прогрессировали. Адриано – не менее спорный вариант. Возможно, в «Спартаке» этот трансфер считают знаковой покупкой, но, думаю, – это пустая трата денег.

– В своем нынешнем составе «Спартак» сможет продолжить борьбу за золото?

– Давайте говорить объективно: «Спартак» сражается за чемпионство во многом благодаря дикому везению. Можно легко вспомнить четыре-пять матчей, где красно-белым просто повезло. Игры, в которых «Спартак» набирал очки, хотя должен был играть вничью или даже проигрывать. А это уже восемь-десять лишних баллов. Но нужно признать, что в отличие от остальных команд у «Спартака» больше желания, запала. «Зенит» в первой части сезона таскал за собой дохлого по полю, ЦСКА находится в некоторой яме – и первые, и вторые гораздо меньше заслуживают быть первыми, чем «Спартак». Думаю, многое станет ясно после первого матча с «Краснодаром». Если вдруг «Спартак» проиграет, то от пяти очков останется два, а это не отрыв. И ситуация перевернется.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (23)
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Тraumtanzеr
1483477384
А теперь посчитай во скольких не везло, упырь жирный.
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Рыпя
1483479646
на себя бы посмотрел, развалил клуб и тявкает теперь!
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Архипелаг Гуляк!
1483481311
Червиченко как всегда прав!
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alexidj
1483483074
постоянно одно и то же вещает а его СМИ печатает...задолбали..поговорить не с кем чтоль..
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maior-60
1483487693
Злобный гандон, пытавшийся развалить нашу команду никак не может успокоиться. Это уже клиника.
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B.G.
1483491131
Труд, самоотдача на поле и огромное желание побеждать в каждой игре - теперь называется диким везением?
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Cuervo
1483499196
Когда Червяк продал ФК СМ,вот это дикое везение
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Диктор
1483502191
Все скулит скулит-как же он приелся уже.
Ответить
vog
1483512269
Опять Шрек вылез из своего болота и портит воздух.
Ответить
Серго24
1483523887
Везет сильнейшим....раз уж на то пошло...
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