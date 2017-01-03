Кафанов: «Антирекорд Акинфеева? Он силен психологически и почти в каждой игре спасал свою команду»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением об антирекорде голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Отметим, что Акинфеев пропускает на протяжении 43 встреч главного еврокубка подряд.

«Если вы посмотрите все эти игры, то увидите, что он почти в каждой спасал – и не раз! – свою команду. Конечно, такие серии неприятны, но Акинфеев силен психологически, так что вряд ли все эти постоянные напоминания в прессе серьезно сказываются на его игре. Он очень стабилен. По большому счету, серьезные ошибки у него были только на чемпионате мира в Бразилии, но, как я уже говорил, от этого никто не застрахован», – сказал Кафанов.