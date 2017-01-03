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    Моуринью: «Погба может стать феноменальным футболистом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посоветовал не сбавлять темп и продолжать прогрессировать Полю Погба, что позволит стать ему феноменальным игроком.

    «Уверен, что если Погба продолжит расти, то он станет феноменальным футболистом. Я считаю, что любой игрок должен продолжать развиваться, вне зависимости от возраста и регалий. Например, Кэррику сейчас 35 лет, а он продолжает это делать. Погба обладает прекрасным дальним ударом, отлично играет головой и хорошо исполняет штрафные – это его плюсы», – цитирует Моуринью A Bola .

    В текущем сезоне Погба провел в составе «Манчестер Юнайтед» 19 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет четыре гола и три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2017 10:18
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