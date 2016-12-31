Сандро может сменить «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, туринский клуб не планирует расставаться с 25-летним бразильцем и намерен предложить ему улучшенный контракт, чтобы удержать в своем составе. Кроме «красных дьяволов», в услугах футболиста заинтересован «Манчестер Сити».

По данным Transfermarkt, стоимость Сандро составляет 26 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Ювентус» в Серии А 17 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей.