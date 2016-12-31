«Барселона» поспорит с «Реалом» за Дибалу

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Испании. По информации источника, в услугах 23-летнего аргентинца заинтересованы «Реал» и «Барселона». Сообщается, что испанские гранды готовы приобрести футболиста во время летнего трансферного окна.

Действующий контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до июня 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за туринский клуб в Серии А 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.