Санчес заявил, что счастлив чувствовать себя ключевым игроком «Арсенала»

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес высказал мнение о своей роли в составе «канониров». По словам футболиста, он счастлив ощущать себя ключевым игроком.

«Я определенно чувствую себя важным игроком, и мои партнеры по команде каждый день дают мне это понять. Каждый день, матч за матчем я стараюсь доказать, что я важный футболист. Верю, что у нас есть игроки и класс для того, чтобы выиграть многое. Я счастлив в «Арсенале», мне комфортно в клубе. Хочу подарить фанатам титул. Мы должны выиграть АПЛ и Лигу чемпионов для наших болельщиков», – сказал Санчес.

Напомним, контракт Санчеса истекает летом 2018 года.