Мане заявил, что «Ливерпуль» не думает о «Челси»

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане подчеркнул, что в его команде не уделяют никакого внимания «Челси», который на данный момент лидирует в турнирной таблице АПЛ.

«Ливерпуль» не думает ни о «Челси», ни о ком либо еще. Мы думаем только о своей игре и целях, которых хотим достичь. Еще рано говорить о том, как завершится сезон, но мы хотим быть как можно выше. У нас классная команда, в которой царит потрясающая атмосфера, а между игроками отличные взаимоотношения. Мне приятно выступать здесь», – цитирует Мане Times of India.

Напомним, сегодня «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити».