Агент: «Джаккерини останется в «Наполи»

Агент хавбека «Наполи» Эмануэле Джаккерини подчеркнул, что 31-летний игрок не намерен покидать «адзурри» в ближайшее время.

«Джаккерини останется в «Наполи». Он провел выдающийся Евро-2016, поэтому понятен интерес к нему со стороны других клубов. Тем не менее, Эмануэле очень счастлив в Неаполе и хочет более регулярно выходить на поле в футболке «адзурри».

Давайте не забывать, что он получил мышечную травму на предсезонных сборах и выбыл на месяц, в результате чего был вынужден заново набирать форму.

Интерес «Ромы», «Лацио» и «Сельты»? Пока нет никакой конкретики», – сказал агент.

В нынешнем розыгрыше Серии А Джаккерини приял участие в восьми матчах. Его действующий контракт рассчитан до июня 2019 года.