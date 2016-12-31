Швайнштайгер: «В матче против «МЮ» попросил у Гиггза майку и отдал ее брату»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Шванштайгер рассказал о своем хобби коллекционировать игровые майки оппонентов.

— Собираете ли вы майки тех, против кого играли?

— Да, с момента начала профессиональной карьеры я начал просить майки у некоторых игроков, а с некоторыми — обмениваться. Храню их дома в специальной коробке.

— Что собираетесь делать с ними в будущем?

— Буду показывать детям и брату, который является большим фанатом Райана Гиггза. Когда я играл за «Баварию» против «Юнайтед», в перерыве попросил у него майку для своего брата. Это просто делает людей счастливее. Наверное, это и есть причина моего увлечения.