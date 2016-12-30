Ребров после матча с АЕКом плакал и боялся выходить к болельщикам «Спартака»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о своих чувствах после поражения от АЕКа в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, что красно-белые по итогам двух встреч уступили киприотам и вылетели из турнира.

«Я думал, что мы не уйдем со стадиона после матча с АЕКом. Боялся выходить к болельщикам на улицу. Я ведь еще с Платоном был. Решили посидеть в раздевалке. Было реально не смешно...» — вспоминает Ребров.

«Ты плакал, папа», — заявил сын вратаря Платон.

«Ты давай там… Сейчас все тайны выдашь», – парировал Ребров.