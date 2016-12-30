Проработавший в «Интере» 84 дня де Бур отказался возглавить «Суонси»

Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур, проработавший в миланском клубе 84 дня и покинувший свой пост в ноябре этого года, отказался возглавить «Суонси».

Напомним, 27 декабря клуб отправил в отставку Боба Брэдли и теперь ищет ему замену. Ранее сообщалось, что предложение занять место американца уже отверг главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн.

На данный момент «Суонси» набрал 12 очков и расположился в турнирной таблице АПЛ на 19-м месте.