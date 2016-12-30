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    Проработавший в «Интере» 84 дня де Бур отказался возглавить «Суонси»

    Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур, проработавший в миланском клубе 84 дня и покинувший свой пост в ноябре этого года, отказался возглавить «Суонси».

    Напомним, 27 декабря клуб отправил в отставку Боба Брэдли и теперь ищет ему замену. Ранее сообщалось, что предложение занять место американца уже отверг главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн.

    На данный момент «Суонси» набрал 12 очков и расположился в турнирной таблице АПЛ на 19-м месте.

    Источник: Goal.com

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    30.12.2016 13:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 30 декабря 2016, 15:12

      дело не в тренерах, а в том, что у вас крупных изменений в составе не было уже давным давно . . . а те что у вас есть, уже устали друг от друга . . . мотивации нет

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