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    Мустафи вернется на поле в матче с «Кристал Пэлас»

    Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи может вернуться на поле в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». Об этом рассказал главный тренер команды Арсен Венгер. Напомним, что 24-летний футболист получил травму задней поверхности бедра в матче со «Сток Сити».

    «Шкодран вернулся к полноценным тренировкам, он готов сыграть. Алекс Окслэд-Чэмберлен приступит к занятиям в субботу», – сказал Венгер.

    Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Кристал Пэлас» состоится в воскресенье, 1 января, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    30.12.2016 10:08
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