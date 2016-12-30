Новая зарплата Дибалы в «Ювентусе» составит 5 миллионов

Руководство «Ювентуса» продолжает переговоры с форвардом команды Пауло Дибалой о продлении контракта, сообщает Corriere dello Sport. Они проходят в успешном ключе, что ставит под сомнение возможный переход молодого футболиста в «Реал». Новая зарплата 23-летнего игрока составит около 5 миллионов евро за сезон.

Известно, что «Реал» готов осуществить трансфер футболиста сборной Аргентины в летнее трансферное окно. Действующее соглашение Дибалы с «Ювентусом» рассчитано до середины 2020 года.