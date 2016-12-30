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    «Челси» включился в борьбу за ван Дейка и готов предложить за него 55 миллионов

    Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк попал в сферу интересов «Челси». По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 25-летнего голландца 55 миллионов фунтов. Кроме синих, на игрока претендует «Манчестер Сити». Сообщается, что «горожане» хотят приобрести игрока летом, но интерес «Челси» может заставить их сделать это зимой.

    Действующий контракт футболиста со «святыми» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне ван Дейк провел за «Саутгемптон» в АПЛ 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: Goal.com

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    30.12.2016 01:55
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