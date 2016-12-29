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    Бубнов считает «Томь» и «Анжи» основными претендентами на вылет из РФПЛ

    Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал основных, по его мнению, аутсайдеров второй части сезона РФПЛ. Как отметил ветеран, хуже всего дела обстоят у «Томи» и «Анжи».

    «Томь» даже если бы сохранила состав, имела немного шансов, будучи явным аутсайдером. Теперь же после ухода опытных и высокооплачиваемых игроков, побеждать будет еще сложнее. Что касается «Анжи», то у команды есть восемь очков отрыва от прямой зоны вылета, но его может не хватить, если на поле будет выходить исключительно молодежь. Все-таки у конкурентов по борьбе за выживание таких проблем нет и у них наоборот идет задача по укреплению составов. Теперь махачкалинцам придется начинать все заново — они делают ставку на своих воспитанников. Посмотрим, чем все это завершится. Пока мы не услышали о долгосрочных планах. Ясно, что продают всех дорогих игроков, меняют тренера. Нужна ли им премьер-лига? Или удобнее будет перезагрузиться в ФНЛ, пока мы этого не знаем. Зимняя селекция и первые весенние матчи покажут потенциал новой команды», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    29.12.2016 17:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 29 декабря 2016, 19:28

      может и 4 поедут в фнл

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 29 декабря 2016, 18:53

      Никак не заткнется

      0
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      Рейтинг: +2744

      a_who 29 декабря 2016, 18:45

      кэп ты ?

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 29 декабря 2016, 18:03

      Стань томь пусть останеца ,а онжи пусть вылитает желательно в пфл и надолго туда

      -1
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      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > polyshuk23 29 декабря 2016, 18:54

      Ага, ваш Томь "ОстАнеЦа", только на дне! Печаль!

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