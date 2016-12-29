«Динамо» выигрывает борьбу у «Зенита» за защитника «Волгаря» Зуйкова

Защитник «Волгаря» Сергей Зуйков, входящий в сферу интересов «Зенита», привлек внимание московского «Динамо». Сообщается, что питерский клуб не может договориться с астраханцами о сумме перехода игрока.

Согласованной ценой трансфера были 5 миллионов рублей, однако сейчас правообладатели хотят получить с продажи 23-летнего футболиста 15 миллионов сразу, а также включить в договор ряд бонусов. Общая сумма выкупа Зуйкова сейчас составляет 25 миллионов рублей.

Сам футболист больше склоняется к переходу именно в «Динамо».