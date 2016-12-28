Мората летом мог оказаться в «Алетико»

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин подтвердил интерес своего клуба к нападающему «Реала». Прошедшим летом Альваро Мората мог оказаться в «Атлетико», но «сливочные» отказались расставаться со своим игроком.

«Действительно, этим летом «Атлетико» интересовался Моратой», – сказал Марина Onda Cero.

В текущем сезоне Мората 12 раз появлялся на поле в составе «Реала» в испанской Примере. На его счету пять голов, а также три результативные передачи.