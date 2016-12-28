Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду: «Кто еще сомневается во мне, «Реале» и сборной Португалии? Мы выиграли все»

Роналду: «Кто еще сомневается во мне, «Реале» и сборной Португалии? Мы выиграли все»

28 декабря 2016, 00:24
24

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги уходящего года. По словам форварда, 2016 год стал лучшим за всю его карьеру.

«Индивидуально и коллективно этот год был лучшим для меня. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с «Реалом», впервые завоевал большой титул вместе с Португалией, а также получил «Золотой мяч». Не могу просить большего.

Кто еще сомневается во мне, «Реале» и сборной Португалии? Мы выиграли все. Это был удивительный год. Я очень этому рад. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде и сборной», – заявил Роналду.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
melnicn
1482874654
Super!!!
Ответить
Амба Нагорск
1482878414
А ЧМ ??? )))
Ответить
Sergil
1482900441
Ну про Португалию это ты зря. Сам же знаешь, это был нелепейший отскок
Ответить
Psih86
1482900810
Реал и Португалия может и запомнилась,а вот ты запомнился только одним ,что ты Гей,так как игры твоей в этом году не было,ни в ЛЧ ни тем более на ЧЕ.
Ответить
Lexa_Lexa
1482902701
От Португалии все ждут другой игры - сильной, а не копию греков. А так молодец, не все великие футболисты добиваются чего то на уровне сборных.
Ответить
de bruyne
1482904292
Выиграл все в реале это рамос а не ты.... две последних финал лиги чемпион вам принес рамос и то молчит.... и сборной ты нечем не помог а сами они
Ответить
Superviser77
1482904756
Да, в принципе, он прав.
Ответить
Psih86
1482905430
Гей это ты всем минусы ставишь?...за правду.
Ответить
hellkid
1482909272
Сомневаются только хейтеры, мессидрочеры и завистники, не более. Если вкратце по 2016 году только: ЛЧ - победа + гол в ворота Ромы признан лучшим в этом турнире. ЧЕ - хет-трик в ворота Венгрии, который вытащил сборную в плей-офф, а дальше знаете что было. Если бы из группы не вышли - то и чемпами бы не стали. 4-й Золотой мяч.
Ответить
dzhanavar
1482916531
Человек играет в "Реал"е уже восьмой сезон!!! Играть в этом клубе,не каждому дано. И как играет?! Выигрывает призы,забивает голы... Зарабатывает деньги,которых мы в жизни не увидим... Занимаеться боготворительностью... А мы сидим в кресле и обсуждаем его задницу:все гей-гей,петух,или что то вроде этого... Не надоело ещё??? Минусуйте...
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
Вчера, 15:44
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+