Роналду: «Кто еще сомневается во мне, «Реале» и сборной Португалии? Мы выиграли все»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги уходящего года. По словам форварда, 2016 год стал лучшим за всю его карьеру.

«Индивидуально и коллективно этот год был лучшим для меня. Я выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с «Реалом», впервые завоевал большой титул вместе с Португалией, а также получил «Золотой мяч». Не могу просить большего.

Кто еще сомневается во мне, «Реале» и сборной Португалии? Мы выиграли все. Это был удивительный год. Я очень этому рад. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде и сборной», – заявил Роналду.