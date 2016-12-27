Мхитарян не попал в топ-10 лучших спортсменов Армении

Полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Генриху Мхитаряну не нашлось места в десятке лучших спортсменов Армении уходящего года. Список формируется на основе голосов 35 членов национальной Федерации спортивных журналистов.

Как сообщает издание Sputnik Армения, первое место в опросе занял борец греко-римского стиля Артур Алексанян, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи. Второе и третье места заняли борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян и тяжелоатлет Симон Мартиросян соответственно.