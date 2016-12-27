Семин: «На сборы должны ехать те, у кого положительные эмоции и у кого есть желание работать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что на сборах с командой не должно быть недовольных футболистов. В частности, специалист прокомментировал ситуацию с Романом Шишкиным, который, по слухам, намерен перейти в «Спартак».

– Ходили разговоры еще насчет Шишкина. Якобы он хочет стать чемпионом в составе «Спартака»...

– У нас есть такая ситуация. В конце первой части сезона группа футболистов, которые мало играли, выражала определенное недовольство и раздражение. Вполне возможно, что перед зимними сборами мы дадим этим игрокам время, чтобы они либо нашли себе новый клуб, либо немножко подумали, как продолжать карьеру в основном составе «Локомотива». Это естественный момент недовольства у людей, игравших прежде мало. Так найдите себе тогда новую команду. Или выдерживайте конкуренцию. А недовольных на сборах быть не должно. Туда должны ехать те, у кого положительные эмоции и у кого есть желание работать.

– С Игорем Денисовым за это время никаких проблем не возникло?

– Только одна. Он забил гол «Томи» и хорошо играл. На самом деле никаких проблем у нас нет, общаемся на одном языке на футбольные темы. А остальное меня не особенно интересует.