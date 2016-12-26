Алдонин назвал Глушакова лучшим хавбеком РФПЛ в 2016 году

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин назвал хавбека «Спартака» Дениса Глушакова сильнейшим игроком средней линии в чемпионате России в 2016 году. В текущем розыгрыше РФПЛ 29-летний футболист красно-белых принял участие в 15-ти встречах, записав в свой актив четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

«Денис Глушаков в 2016 году был сильнейшим в чемпионате России. Прекрасно провел концовку этого года, не стоит забывать, что на чемпионате Европы играл также качественно и забил гол. В текущем сезоне РФПЛ Глушаков забивал очень важные мячи и приносил победы своей команде. Он игрок сборной России и лидер своей команды», – сказал Алдонин.