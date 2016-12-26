Роналдиньо: «Барселона» следит за Коутиньо

«Барселона» заинтересована в приглашении полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом рассказал экс-звезда каталонского клуба Роналдиньо.

«Надеюсь, после возвращения на поле, Коутиньо будет продолжать демонстрировать ту форму, что у него была в начале сезона. Он показывал невероятный футбол.

Знаю, что в «Барселоне» следят за ним. «Ливерпуль» рассчитывает удержать его, они буквально выстроили команду вокруг него. Но когда играешь на таком уровне, то всегда есть интерес со стороны», – сказал Роналдиньо.

Напомним, что в конце ноября Коутиньо получил травму связок. На восстановление ему потребуется около 5-6 недель.