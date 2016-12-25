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    «Арсенал» хочет приобрести голкипера «Сандерленда»

    Голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, лондонский клуб планирует приобрести 22-летнего вратаря во время зимнего трансферного окна, а потом оставить игрока в стане «черных котов» до конца сезона на правах аренды.

    Действующее соглашение Пикфорда с «Сандерлендом» рассчитано до 2020 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за английский клуб в АПЛ 15 матчей, в которых пропустил 19 голов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.12.2016 23:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +48

      wattman 26 декабря 2016, 01:52

      нафига? у Арсенала три классных вратаря! Зачем им четвертый? К тому же, Пикфорд не согласится сидеть на скамейке. Короче, "не верю!"

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