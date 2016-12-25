«Арсенал» хочет приобрести голкипера «Сандерленда»

Голкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, лондонский клуб планирует приобрести 22-летнего вратаря во время зимнего трансферного окна, а потом оставить игрока в стане «черных котов» до конца сезона на правах аренды.

Действующее соглашение Пикфорда с «Сандерлендом» рассчитано до 2020 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за английский клуб в АПЛ 15 матчей, в которых пропустил 19 голов.