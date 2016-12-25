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    Мамаев полетит на первый январский сбор «Краснодара», но будет работать по индивидуальной программе

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с партнерами полетит на первый общекомандный сбор в ОАЭ, однако будет работать по индивидуальной программе. Об этом сообщил главный тренер «быков» Игорь Шалимов. Напомним, 27 октября у хавбека случился рецидив мышечной травмы.

    «Нам, конечно, не хватало осенью Мамаева. Он занят реабилитацией после травмы, спешить мы не будем. В январе Паша летит с нами на сбор, но в Эмиратах будет работать по своей программе», – сказал Шалимов.

    Источник: Спортфакт

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    25.12.2016 21:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 декабря 2016, 07:52

      Переуседствовал на отдыхе...

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 25 декабря 2016, 22:36

      с бутылкой шампанского :)

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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 25 декабря 2016, 22:21

      Ты украл мой вопрос!

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