Мамаев полетит на первый январский сбор «Краснодара», но будет работать по индивидуальной программе

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с партнерами полетит на первый общекомандный сбор в ОАЭ, однако будет работать по индивидуальной программе. Об этом сообщил главный тренер «быков» Игорь Шалимов. Напомним, 27 октября у хавбека случился рецидив мышечной травмы.

«Нам, конечно, не хватало осенью Мамаева. Он занят реабилитацией после травмы, спешить мы не будем. В январе Паша летит с нами на сбор, но в Эмиратах будет работать по своей программе», – сказал Шалимов.