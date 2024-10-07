Мостовой сказал, будет ли отменять стажировку в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее он был экстренно госпитализирован и перенес операцию из-за камней в почке.

«Здоровье – ничего, чувствую себя нормально. Потихоньку все. Я еще в больнице. Насчет выписки пока неизвестно. В понедельник будет заключительный осмотр, а после него посмотрим, как дальше двигаться.

Риска отмены стажировки в «Спартаке» пока нет. До нее еще есть время. Я не передумал туда идти. Все в силе. Тем более, «Спартак» выигрывает: обыграли «Динамо» и разложили «Ростов» – все хорошо», – сказал Мостовой.