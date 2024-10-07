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    Мостовой сказал, будет ли отменять стажировку в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее он был экстренно госпитализирован и перенес операцию из-за камней в почке.

    «Здоровье – ничего, чувствую себя нормально. Потихоньку все. Я еще в больнице. Насчет выписки пока неизвестно. В понедельник будет заключительный осмотр, а после него посмотрим, как дальше двигаться.

    Риска отмены стажировки в «Спартаке» пока нет. До нее еще есть время. Я не передумал туда идти. Все в силе. Тем более, «Спартак» выигрывает: обыграли «Динамо» и разложили «Ростов» – все хорошо», – сказал Мостовой.

    • 56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.
    • Его стажировка в «Спартаке» является частью учебы в тренерской академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1728290443
    Если не выпишут, теоретическую часть начинай прямо в больнице, к медсёстрам не приставай. )
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    Мордаванин
    1728290705
    главное не торопися пусть стул станет нежидким .ну или трон. как там утебя всё устроено
    Ответить
    Fju-2
    1728290861
    Боже, Царя храни!
    Ответить
    Тинез Розоп
    1728291165
    Саша - верим...
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