Мостовой сказал, будет ли отменять стажировку в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о состоянии своего здоровья. Ранее он был экстренно госпитализирован и перенес операцию из-за камней в почке.
«Здоровье – ничего, чувствую себя нормально. Потихоньку все. Я еще в больнице. Насчет выписки пока неизвестно. В понедельник будет заключительный осмотр, а после него посмотрим, как дальше двигаться.
Риска отмены стажировки в «Спартаке» пока нет. До нее еще есть время. Я не передумал туда идти. Все в силе. Тем более, «Спартак» выигрывает: обыграли «Динамо» и разложили «Ростов» – все хорошо», – сказал Мостовой.
- 56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.
- Его стажировка в «Спартаке» является частью учебы в тренерской академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».