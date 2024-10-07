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    • Аршавин прокомментировал готовящуюся отставку Осинькина из «Крыльев»

    Аршавин прокомментировал готовящуюся отставку Осинькина из «Крыльев»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о готовящейся отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

    • На этой неделе Осинькина планировали сменить на Сергея Игнашевича, но в ситуацию вмешался губернатор.
    • Осинькин в Самаре с 2020 года.
    • Он вернул команду в РПЛ в 2021 году.

    «Игорь Витальевич живет не на другой планете, все слухи читает, задает вопросы напрямую, ему не отвечают. Он переживает, нервничает, не потому даже, что боится потерять работу, а потому, что качественно работает на этом отрезке, большинство ребят хорошо знает. Это нервирует его и игроков. Он в непростой ситуации сейчас находится.

    Было бы здорово, если бы Осинькин возглавил «Оренбург». Думаю, если он сам захочет, то быстро найдет работу. Может, после напряженного графика в «Крыльях» он скажет, что до лета хочет отдохнуть, поездить по теплым странам, посмотреть футбол. В его профессиональных качествах нет сомнений. Я бы не хотел, чтобы он шел в «Химки», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:43
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    Комментарии (8)
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    The only one
    1728280259
    Андрюша, говори, что хочешь. Твоё мнение всем по барабану...
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    Artemka444
    1728282649
    Да в химки не надо Это не до клуб!!!
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    Интерес
    1728284293
    Хочет протянуть протеже в систему Газпрома,это понятно.
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    Garrincha58
    1728286472
    Осинькина вместо Семака было бы здорово
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    DOCTOR PENALTY
    1728289729
    Уверен, Осинькин долго отдыхать не будет. Но у Самары есть ещё шанс не делать безрассудного шага.
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    NewLife
    1728290654
    Каждой бочке затычка. Штатный болтун для газпром тв(
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