Аршавин прокомментировал готовящуюся отставку Осинькина из «Крыльев»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о готовящейся отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

На этой неделе Осинькина планировали сменить на Сергея Игнашевича, но в ситуацию вмешался губернатор.

Осинькин в Самаре с 2020 года.

Он вернул команду в РПЛ в 2021 году.

«Игорь Витальевич живет не на другой планете, все слухи читает, задает вопросы напрямую, ему не отвечают. Он переживает, нервничает, не потому даже, что боится потерять работу, а потому, что качественно работает на этом отрезке, большинство ребят хорошо знает. Это нервирует его и игроков. Он в непростой ситуации сейчас находится.

Было бы здорово, если бы Осинькин возглавил «Оренбург». Думаю, если он сам захочет, то быстро найдет работу. Может, после напряженного графика в «Крыльях» он скажет, что до лета хочет отдохнуть, поездить по теплым странам, посмотреть футбол. В его профессиональных качествах нет сомнений. Я бы не хотел, чтобы он шел в «Химки», – сказал Аршавин.