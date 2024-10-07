В ЦСКА рассказали о судебном процессе против Федотова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал разбирательства с бывшим тренером команды Владимиром Федотовым.

Федотов считает, что ЦСКА не выплатил ему неустойку за летнее увольнение.

– Когда слушания с Федотовым в CAS?

– Будет длительное рассмотрение. Не раньше, чем через несколько месяцев назначат дату (первого заседания). Как правило, это длительный процесс.

– Поменялось мнение о нем после обращения в суд?

– Мы были расстроены, пытались найти компромисс, но, к сложению, не удалось. Нет ничего предосудительного – это его выбор. Я бы не поступил так, вы, может, тоже, а он решил так, но это не повод клеймить его и говорить, что он не прав.

– Вы, как юрист, как оцените вероятность победы ЦСКА в этом деле?

– Очень высокая.

– Увольнение Федотова – это решение лично Максима Орешкина и Евгения Гинера?

– Все было прозрачно и честно. Не было никаких коалиций. Руководствовались одной целью: изменения должны были пойти на пользу команде. Мы посчитали, что команде так будет полезней. Решение было непростым.