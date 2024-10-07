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    В ЦСКА рассказали о судебном процессе против Федотова

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал разбирательства с бывшим тренером команды Владимиром Федотовым.

    • Федотов считает, что ЦСКА не выплатил ему неустойку за летнее увольнение.

    – Когда слушания с Федотовым в CAS?

    – Будет длительное рассмотрение. Не раньше, чем через несколько месяцев назначат дату (первого заседания). Как правило, это длительный процесс.

    – Поменялось мнение о нем после обращения в суд?

    – Мы были расстроены, пытались найти компромисс, но, к сложению, не удалось. Нет ничего предосудительного – это его выбор. Я бы не поступил так, вы, может, тоже, а он решил так, но это не повод клеймить его и говорить, что он не прав.

    – Вы, как юрист, как оцените вероятность победы ЦСКА в этом деле?

    – Очень высокая.

    – Увольнение Федотова – это решение лично Максима Орешкина и Евгения Гинера?

    – Все было прозрачно и честно. Не было никаких коалиций. Руководствовались одной целью: изменения должны были пойти на пользу команде. Мы посчитали, что команде так будет полезней. Решение было непростым.

    • Федотов проработал в ЦСКА 2 года.
    • При нем команда выиграла Фонбет Кубок России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (7)
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    The only one
    1728280341
    скользко и обтекаемо...
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    Artemka444
    1728282245
    Мутные ребята Лишь бы обдурить и не платить И это в большинстве клубов так
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    Интерес
    1728284800
    Это процесс Федотова против ЦСКА,а не наоборот,как в заголовке.Прописывайте всё в контракте,а не словами-обещалками бросайтесь.А то заманиваете посулами,как звезду мирового уровня,а вышвыриваете ,как дохлого кота.И так везде,КС в пример.
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    Кривая да нелёгкая
    1728285065
    Мутят
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    САНЁК17
    1728285866
    Дело должен отлежаться, до это времени клиент созреет, и т д…..
    Ответить
    Anton01011969
    1728287030
    Позор РФС!!!
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    ilich55
    1728288623
    Рома, а условия контракта Федотова выложить слабо? А то сплошное улюлюкание "было прозрачно и честно. Не было никаких коалиций. Руководствовались одной целью: изменения должны были пойти на пользу команде". Такое ощущение, что Федотова как бы и не было. Вышвырнули как помойного кота, пусть побегает по судам. Знакомо. Видимо деньги не малые, раз Вова дошёл до CAS.........
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