Дмитриев: «Все в «Крыльях» хотят, чтобы Осинькин остался»

Полузащитник «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев выступил против отставки главного тренера Игоря Осинькина.

На этой неделе Осинькина планировали сменить на Сергея Игнашевича, но в ситуацию вмешался губернатор.

Осинькин в Самаре с 2020 года.

Он вернул команду в РПЛ в 2021 году.

«Сергей Игнашевич? Ничего не знаю, у нас тренер – Игорь Витальевич Осинькин. Не знаю, как оценить Игнашевича как тренера, «Балтика» при нeм неплохо играла.

Но все хотят, чтобы Осинькин остался и работал с командой дальше», – сказал Дмитриев.