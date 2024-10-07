Глава РПЛ сказал, какой результат показал бы «Зенит» в Лиге чемпионов

Президент РПЛ Александр Алаев оценил конкурентоспособность российского футбола.
– Мы неизбежно вернемся в европейский футбол.
– Сколько времени допустимо пропустить, чтобы совсем не просесть по уровню?
– Надо делать свою работу. Чемпионат сейчас живой, интересный. Да, тяжело, но клубы привозят классных игроков, растят молодых, вкладывают в молодых, РФС делает ЮФЛ.
Главное – не бросить весла. Надо работать и терпеть. Я вижу, что мы конкурентоспособны. Уверен, что и сборная была бы сейчас конкурентоспособна.
«Зенит» бы сейчас боролся за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, да и не только «Зенит». С грандами бороться всем тяжело, а со всеми остальными – можно.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С нынешнего сезона Лига чемпионов проводится в измененном формате. На общем этапе выступает 36 команд. По его итогам первые 8 сразу попадут в 1/8 финала, а еще 24 сыграют в стыковом раунде.