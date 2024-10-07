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    • Глава РПЛ сказал, какой результат показал бы «Зенит» в Лиге чемпионов

    Глава РПЛ сказал, какой результат показал бы «Зенит» в Лиге чемпионов

    Президент РПЛ Александр Алаев оценил конкурентоспособность российского футбола.

    – Мы неизбежно вернемся в европейский футбол.

    – Сколько времени допустимо пропустить, чтобы совсем не просесть по уровню?

    – Надо делать свою работу. Чемпионат сейчас живой, интересный. Да, тяжело, но клубы привозят классных игроков, растят молодых, вкладывают в молодых, РФС делает ЮФЛ.

    Главное – не бросить весла. Надо работать и терпеть. Я вижу, что мы конкурентоспособны. Уверен, что и сборная была бы сейчас конкурентоспособна.

    «Зенит» бы сейчас боролся за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, да и не только «Зенит». С грандами бороться всем тяжело, а со всеми остальными – можно.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • С нынешнего сезона Лига чемпионов проводится в измененном формате. На общем этапе выступает 36 команд. По его итогам первые 8 сразу попадут в 1/8 финала, а еще 24 сыграют в стыковом раунде.

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    Источник: «Чемпионат»

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    The only one
    1728292826
    оптимист, твою дивизию...
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    Номэд
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    Петросян...
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    FRZZ
    1728293711
    Показал бы ... если бы ... да бы...
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