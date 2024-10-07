Тикнизян объяснил, почему отказался от перехода в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как торговался, получив предложение от «Зенита» в летнее трансферное окно.
– «Зенит» делал предложение: тебя не устроили условия?
– У нас был разговор по контракту, мне предлагали очень большую зарплату. Но как человек, который любит играть в футбол, я понимал, что буду там вторым номером. Чтобы понять, что я там действительно нужен, я торговался. Когда понял, что со мной не хотят вести диалог и отстаивают позицию, осознал, что я там не буду играть.
За «Зенит» играет Дуглас Сантос – лучший защитник лиги. Я поступил адекватно, что не перешел туда. Там бы меня никто не терпел. Я на своем месте, всему свое время.
– Если ты переходишь из Москвы, то тебя могут не принять…
– Почему я должен об этом думать? Мне плевать. Это трудно психологически, но со временем ты можешь заработать уважение болельщиков работой на поле. Дзюбе это удалось в «Зените».
- В этом сезоне 25-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 14 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 6,5 миллиона евро.