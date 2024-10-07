Тикнизян объяснил, почему отказался от перехода в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как торговался, получив предложение от «Зенита» в летнее трансферное окно.

– «Зенит» делал предложение: тебя не устроили условия?

– У нас был разговор по контракту, мне предлагали очень большую зарплату. Но как человек, который любит играть в футбол, я понимал, что буду там вторым номером. Чтобы понять, что я там действительно нужен, я торговался. Когда понял, что со мной не хотят вести диалог и отстаивают позицию, осознал, что я там не буду играть.

За «Зенит» играет Дуглас Сантос – лучший защитник лиги. Я поступил адекватно, что не перешел туда. Там бы меня никто не терпел. Я на своем месте, всему свое время.

– Если ты переходишь из Москвы, то тебя могут не принять…

– Почему я должен об этом думать? Мне плевать. Это трудно психологически, но со временем ты можешь заработать уважение болельщиков работой на поле. Дзюбе это удалось в «Зените».