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    Тикнизян объяснил, почему отказался от перехода в «Зенит»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как торговался, получив предложение от «Зенита» в летнее трансферное окно.

    «Зенит» делал предложение: тебя не устроили условия?

    – У нас был разговор по контракту, мне предлагали очень большую зарплату. Но как человек, который любит играть в футбол, я понимал, что буду там вторым номером. Чтобы понять, что я там действительно нужен, я торговался. Когда понял, что со мной не хотят вести диалог и отстаивают позицию, осознал, что я там не буду играть.

    За «Зенит» играет Дуглас Сантос – лучший защитник лиги. Я поступил адекватно, что не перешел туда. Там бы меня никто не терпел. Я на своем месте, всему свое время.

    – Если ты переходишь из Москвы, то тебя могут не принять…

    – Почему я должен об этом думать? Мне плевать. Это трудно психологически, но со временем ты можешь заработать уважение болельщиков работой на поле. Дзюбе это удалось в «Зените».

    • В этом сезоне 25-летний Тикнизян провел за «Локомотив» 14 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 6,5 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ilich55
    1728287834
    Всё правильно сказал Наир. Быть вторым номером сложновато, давит на психику. Поэтому и торговался, что уж если сидеть на лавке, то за зарплату достойную короля.
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    DOCTOR PENALTY
    1728290641
    Трезво рассудил. К тому же пример Кругового приземлил наверняка. *
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    acor94
    1728294249
    Сантос тоже не вечный. Года 2-3 осталось и всё. Но и Тинки нам не нужен, лучше брать наших, а не новых иностранцев, пусть и не легионеров.
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