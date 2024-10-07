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    • Генич официально объявил о назначении Слишковича главным тренером «Оренбурга»

    Генич официально объявил о назначении Слишковича главным тренером «Оренбурга»

    Владимир Слишкович стал главным тренером «Оренбурга». Об этом в телеграм-канале клуба объявил комментатор Константин Генич.

    «Официально объявляю: Слишкович стал главным тренером «Оренбурга». Он подписал контракт, с чем мы его и поздравляем», – сказал Генич.

    • 41-летний Слишкович ранее работал в «Спартаке», откуда ушел по окончании прошлого сезона. Он был помощником Гильермо Абаскаля, а после увольнения испанца в апреле этого года стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.
    • Предыдущий главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия был уволен 3 октября.
    • В гостевом матче с «Зенитом» (0:1) в РПЛ 5 октября и.о. главного тренера был Ильшат Айткулов.
    • «Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ с 7 очками.
    • В Кубке России команда занимает 4-е место в группе B пути РПЛ с 0 очков после 5 встреч и лишилась шансов на выход из группы.
    • У «Оренбурга» продолжается 15-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Оренбург»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1728289898
    А Генич что, уже генеральный директор Оренбурга? Чё-то я пропустил.
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    Мордаванин
    1728290953
    Владимиру то удачи темболее в ден рожденья) а ты поц нахир иди
    Ответить
    Интерес
    1728291167
    "...Генич официально..."-это классная находка для юмористической передачи!
    Ответить
    The only one
    1728293196
    Нихрена себе: у нас новый глава РФС?
    Ответить
    MazaiNN
    1728293436
    Удачи
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