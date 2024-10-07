Генич официально объявил о назначении Слишковича главным тренером «Оренбурга»

Владимир Слишкович стал главным тренером «Оренбурга». Об этом в телеграм-канале клуба объявил комментатор Константин Генич.

«Официально объявляю: Слишкович стал главным тренером «Оренбурга». Он подписал контракт, с чем мы его и поздравляем», – сказал Генич.