Президент «Оренбурга» прокомментировал назначение Слишковича

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил выбор Владимира Слишковича на пост главного тренера команды

«Мы выбрали Слишковича по совокупности разных факторов, рассматривали многих кандидатов. Учитывали определенные качества Слишковича, которые мы увидели. В итоге пришли к выводу, что нам нужен именно он. Благодарен Владимиру, что его сторона была предельно конструктивна в переговорах», – сказал Еремякин.