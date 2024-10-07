Президент «Оренбурга» прокомментировал назначение Слишковича

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил выбор Владимира Слишковича на пост главного тренера команды
«Мы выбрали Слишковича по совокупности разных факторов, рассматривали многих кандидатов. Учитывали определенные качества Слишковича, которые мы увидели. В итоге пришли к выводу, что нам нужен именно он. Благодарен Владимиру, что его сторона была предельно конструктивна в переговорах», – сказал Еремякин.
- 41-летний Слишкович ранее работал в «Спартаке», откуда ушел по окончании прошлого сезона. Он был помощником Гильермо Абаскаля, а после увольнения испанца в апреле этого года стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.
- Предыдущий главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия был уволен 3 октября.
- В гостевом матче с «Зенитом» (0:1) в РПЛ 5 октября и.о. главного тренера был Ильшат Айткулов.
- «Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ с 7 очками.
- В Кубке России команда занимает 4-е место в группе B пути РПЛ с 0 очков после 5 встреч и лишилась шансов на выход из группы.
- У «Оренбурга» продолжается 15-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах.