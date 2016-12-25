Карпин назвал Вернблума лучшим полузащитником РФПЛ в 2016 году

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума лучшим футболистом РФПЛ в данном амплуа в уходящем году. Отметим, что в нынешнем сезоне швед провел за армейцев в чемпионате России 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

«Понтус Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России. Почему? Потому что Вернблум в сложной для ЦСКА ситуации всегда приносил пользу. Причем играл швед, как в опорной зоне, так и выше. И в каждой зоне полузащитник неизменно приносил пользу. Несмотря на не лучшее время для армейцев, Вернблум весь год отыграл прилично», – сказал Карпин.