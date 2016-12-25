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    Ловчев: «Джикия? Два русскоговорящих защитника в центре – хорошая история для «Спартака»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном переходе защитника «Амкара» Георгия Джикии в «Спартак». Напомним, ранее сообщалось, что именно красно-белые являются фаворитами в борьбе за приобретение 23-летнего игрока. Сделка оценивается в 3 миллиона евро.

    «По тому, как он играл у Гаджиева в Перми, да, это неплохая находка. А два русскоговорящих защитника в центре – вообще хорошая история. Тем более, эту зону «Спартаку» необходимо укреплять, а с Таски нужно прощаться. Боккетти – нормальный игрок, медленный немного, но грамотный. А Джикия сейчас на подъеме, выглядит успешно, в сборную приглашается. В общем, в перспективе трансфер сильный, но нужно посмотреть, как Джикия будет адаптироваться к новым условиям и требованиям», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.12.2016 17:11
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