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    Ловчев: «За счет футбольного интеллекта Широков еще может поиграть на хорошем уровне»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев советует бывшему полузащитнику сборной России Роману Широкову возобновить футбольную карьеру. Ранее сообщалось, что 35-летним хавбеком интересуется «Урал».

    «Когда Широков только ушел из ЦСКА, я встретился с ним в одной передаче. У нас хорошие отношения, поэтому немного пообщались тогда. «Ром, надо идти и играть», – сказал я ему. По себе знаю, что, чем дольше ты играешь, тем больше зарабатываешь и имеешь возможность содержать семью. За тебя этого делать никто не будет. Поэтому играть нужно до тех пор, пока тренер сам от тебя ни откажется. Но есть и другой важный момент: психологическая усталость. Последние сезоны ему в «Спартаке» не давали играть, потом – в ЦСКА, в сборной. Думаю, поэтому он мне тогда ответил следующее: «Не хочу куда-то далеко ехать и мучиться там».

    Но, возможно, игра в ЛФЛ заставила его соскучиться по футболу. Поэтому они с агентом и объявили, что открыты для предложений. Понятно, что важным вопросом будет финансовый. Все-таки играть лучше, чем он играл раньше, Широков не будет. Но, с другой стороны, Роман – не бегающий, а думающий игрок. За счет футбольного интеллекта он может еще поиграть на хорошем уровне. Возможен вариант и в сборной – на его позиции в команде, наверное, один Ерохин. И все. А Тарханов – человек хороший. Думаю, если Широков согласиться пойти в «Урал», то они поймут друг друга», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.12.2016 16:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25044

      bset 25 декабря 2016, 19:20

      Смотрел я, как он в ЛФЛ играет. Катает мяч с самодовольным видом. Мяч у него отбирают чуть что. Короче фиг знает, какой там Урал

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      Рейтинг: +60

      Shaft 25 декабря 2016, 18:27

      Хороший человек это не профессия. Роман не играет уже больше года на высоком уровне (хотя бы на своём уровне игры в Краснодаре). И платить 1.5 млн в год такому игроку клубом далеко не самым богатым - бред

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