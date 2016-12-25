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    Хомуха: «Цаллагов не сильнее тех игроков, которые есть в «Зените»

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал информацию о том, что защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов может перейти в «Зенит».

    «Для «Зенита» Цаллагов – футболист с российским паспортом, который просто создаст глубину состава. Он не сильнее тех игроков, которые есть в команде сине-бело-голубых на данном этапе. Уходит Витсель, а Ибрагим мог бы сыграть и на его позиции, и в опорной зоне, и на фланге в обороне.

    Неизвестно, останется ли Кришито… Но работа ведется и не менее значимые футболисты могут прийти на смену. Думаю, это будут легионеры, так как ни один российский клуб не отдаст действительно сильных игроков конкуренту», – отметил Хомуха.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.12.2016 15:36
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