Гвардиола заявил о регрессе Стерлинга в последних матчах

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об игре полузащитника Рахима Стерлинга в нынешнем сезоне. По его словам, англичанин сдал в предыдущие полтора месяца.

«В игре против «Арсенала» Стерлинг показал тот уровень, который он демонстрировал в начале сезона. В предыдущие полтора месяца он играл похуже, но не стоит забывать, что Рахим еще молод. Ему необходимо набраться опыта и обрести стабильность.

Стерлинг – ключевой футболист «Манчестер Сити», нам нужен этот парень», – сказал Гвардиола.