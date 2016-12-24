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После ЧМ-2002 Карпин был близок к переходу в «Барселону»

24 декабря 2016, 16:59
16

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин вспомнил, как по завершении контракта с «Сельтой» в 2002 году он мог перебраться в «Барселону», однако в последний момент переход по неизвестным причинам сорвался.

«В 2002 году после чемпионата мира по футболу у меня закончился контракт с «Сельтой». Была договоренность о переходе в «Барселону». Летел туда, но потом мне позвонили и сказали, что не складывается. Я расстроился, конечно. Поехал в «Реал Сосьедад», и в этот год команда едва не заняла первое место в чемпионате Испании», – сказал Карпин.

Напомним, помимо «Сельты» и «Реала Сосьедад» в чемпионате Испании Карпин защищал цвета «Валенсии». В общей сложности он провел в Примере 11 лет.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Барселона Карпин Валерий
Комментарии (16)
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Nevsky_RU
1482588253
Жаль, что не сложилось
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товрос
1482590767
Валера молодец,он и сейчас как эксперт хорошо рассуждает,не то что всякие Бубновы
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neofizer
1482590843
иди счас туда,тренером.
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roma33rus
1482592331
Всегда нравился!!!И как игрок и как человек!!!ВАЛЕРАВЕРИМ!
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simoron81
1482592697
да играл Валера хорошо
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Фан666
1482594356
Жаль! В то время Валера мог и в Барсе зажечь, тогда там состав не такой звёздный был
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Zeff
1482597280
Валера за мемуары засел. Так что ещё не то услышим. Сочинитель он знатный.
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gera123
1482603072
ничего удивительного. помню как сельта карпина и мостового дернула реал 3-0. думаю что такое реал начала 2000-х объяснять не надо. Валера со своим характером вполне мог бы зажечь в барсе, если уж не в главной роли, но очень близко
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aam
1482603847
Карпин то мог бы перебраться, да могла ли Барса его взять?
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