После ЧМ-2002 Карпин был близок к переходу в «Барселону»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин вспомнил, как по завершении контракта с «Сельтой» в 2002 году он мог перебраться в «Барселону», однако в последний момент переход по неизвестным причинам сорвался.

«В 2002 году после чемпионата мира по футболу у меня закончился контракт с «Сельтой». Была договоренность о переходе в «Барселону». Летел туда, но потом мне позвонили и сказали, что не складывается. Я расстроился, конечно. Поехал в «Реал Сосьедад», и в этот год команда едва не заняла первое место в чемпионате Испании», – сказал Карпин.

Напомним, помимо «Сельты» и «Реала Сосьедад» в чемпионате Испании Карпин защищал цвета «Валенсии». В общей сложности он провел в Примере 11 лет.