«Рома» получила право на выкуп Фасио

«Рома» получила право приобрести у «Тоттенхэма» защитника Федерико Фасио, выступающего за «волков» на правах аренды. По информации La Repubblica, в договор между клубами был включен пункт, предусматривающий выкуп 29-летнего игрока за 3,2 миллиона евро в случае, если он проведет определенное количество матчей за римлян.

Фасио присоединился к «Роме» в августе нынешнего года. Аренда аргентинца обошлась «джаллоросси» в 1,2 миллиона. В текущем розыгрыше Серии А футболист принял участие в 17-ти встречах.