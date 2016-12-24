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    ФИФА может ввести правило, позволяющее общаться с судьями на поле только капитану команды

    Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен сообщил, что в связи с участившимися в последнее время случаями давления на судей во время матчей со стороны игроков, организация может ввести правило, согласно которому, обсудить то или иное решение арбитра с ним сможет исключительно капитан команды наподобие того, как это происходит в регби.

    «Сейчас футболисты позволяют себе проявлять слишком много недовольства во время матча. Мы рассматриваем вопрос о том, как добиться улучшения поведения футболистов на поле. Нам нужно оказать помощь судьям. В игре всегда преобладают эмоции, что хорошо, но должен присутствовать и контроль. Думаю, какие-то вещи мы может взять из регби. Им, кстати, также есть что почерпнуть из футбола», – сказал ван Бастен.

    Источник: BBC

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    24.12.2016 13:57
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 24 декабря 2016, 19:33

      думаю правильное решение, на то есть капитан ...

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 24 декабря 2016, 19:30

      Правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 декабря 2016, 16:13

      Правильно...если введут то долго отвыкать игроки будут))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 декабря 2016, 16:11

      Вообще то и у капитана нет никаких прав.Им тоже дают жёлтую по поводу и без.Ван-бастен забыл всё.

      0
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      ...
      Рейтинг: +128

      shmag > Gullit 76 24 декабря 2016, 19:36

      есть,только это негласное правило.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > shmag 24 декабря 2016, 19:44

      Правило которого нет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +128

      shmag > Gullit 76 25 декабря 2016, 12:54

      если бы вы играли в футбол на более серьезном уровне,тогда знали.доказывать ничего не буду.

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > shmag 25 декабря 2016, 13:23

      Если бы ты знал о чём говоришь то глупости бы не писал.Капитан нужен прежде всего внутри команды - как лидер на которого можно положиться.А за разговоры с судьёй дают не только жёлтую,но нередко и красную(смотря что и как скажешь или что и как покажется судье)В любом случае прав у капитана никаких нет.Спроси любого судью - они плевать хотели на всех капитанов.

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 24 декабря 2016, 15:46

      НИЧОСИ. Не ужели правильное решение со стороны ФИФА.

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 24 декабря 2016, 15:11

      Давно пора.В нашем чемпионате частенько команда в красной форме чуть что бегут к судьям с поднятыми руками,обижают нас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 24 декабря 2016, 14:28

      Знаем мы такие истории. Прибегает капитан-вратарь, ему показывают желтую карточку, мол, твое место на воротах

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 декабря 2016, 14:16

      Я капитан команды, блять. (с)

      4
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      Рейтинг: +82

      Mi6 24 декабря 2016, 14:16

      Давно пора, а то пинают все кому не лень

      1
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